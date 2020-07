Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a martedì 21 Luglio: dov’è l’estate? Fresco e instabilità diffusi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani e fino a martedì 21 Luglio. Domani, giovedì 16 Luglio Nord: nuvolosità generalmente diffusa sulle aree alpine, appenniniche e sul triveneto con deboli piogge, rovesci e temporali in attenuazione serale sul settore occidentale e sull’Appennino; spesse ed estese velature estese altrove, in parziale e temporaneo dissolvimento tra tardo pomeriggio e sera su nord-ovest, pianura lombarda ed Emilia. Centro e Sardegna: molte nubi di tipo medio-alto sulle regioni peninsulari e sulle coste orientali sarde con debolissimi fenomeni sparsi dal pomeriggio, più insistenti e frequenti tra basso Lazio e rilievi abruzzesi dove assumeranno anche a carattere di rovescio o temporale; miglioramento dalla ... Leggi su meteoweb.eu

