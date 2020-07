Kledi Kadiu si racconta su Rai 1 a “C’è tempo per…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ospite nel programma di Rai 1 “C’è tempo per…”, Kledi Kadiu racconta del suo passato e della sua collaborazione con Maria De Filippi Ospite nel programma di Rai 1 “C’è tempo per…“, Kledi Kadiu si racconta. Dal suo passato travagliato fino alla carriera da ballerino nel programma di Maria De Filippi. Infatti, il ballerino di origine albanese, ha iniziato in Italia come ballerino per il programma Amici, diventandone anche professore. Sul suo passato travagliato afferma Kledi Kadiu: “Sbarcai in Italia su una nave e quindi sono anche orgoglioso di essere invidiato. Viaggiai su una nave partita da Durazzo sull’imbarcazione Vlora e arrivai a ... Leggi su zon

