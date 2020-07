Kill Bill 3: Zendaya cerca vendetta contro la Sposa nel fan poster (Di mercoledì 15 luglio 2020) Zendaya, nei panni di Vernita Green, va in cerca di vendetta contro la Sposa nel suggestivo fan poster di Kill Bill 3 diffuso sui social. Le dichiarazioni di Vivica A. Fox sul possibile ingaggio di Zendaya nel ruolo della figlia in Kill Bill 3 hanno acceso la fantasia dei fan: Bosslogic ha così concepito un suggestivo fan poster che vede Nikki in cerca di vendetta contro la Sposa. L'ipotesi dell'arrivo di Kill Bill: Vol. 3 non si è mai spenta del tutto. A più riprese sia Quentin Tarantino che le star dei due capitoli precedenti hanno ammesso il desiderio di tornare ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kill Bill 3: Zendaya cerca vendetta contro la Sposa nel fan poster - mirbug1 : QUANDO LA GENTE CAPIRÀ CHE IL VACCINO È PIÚ PERICOLOSO DEL COVID ? Come uccidere il 15% della popolazione 'di Bill… - BUGMIR : QUANDO LA GENTE CAPIRÀ CHE IL VACCINO È PIÚ PERICOLOSO DEL COVID ? Come uccidere il 15% della popolazione 'di Bill… - evIinhugo : Mano a gi chamando a marcelle de kill bill perdi tudo - iWebRadio : Ciao Sono Vale: torna nelle radio con il nuovo singolo “KILL BILL” -