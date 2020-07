Illycaffè vuole diventare carbon neutral entro il 2033, per festeggiare un centenario “green” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Illycaffè presenta il progetto #ONEMAKESTHEDIFFERENCE, che parte dall’eliminazione di circa 175 tonnellate di plastica l’anno Illycaffè presenta #ONEMAKESTHEDIFFERENCE (One Makes The Difference) la nuova iniziativa che si inserisce all’interno del suo piano globale di sostenibilità e che porterà l’azienda a diventare carbon neutral entro il 2033: il primo passo è l’eliminazione di circa 175 tonnellate di plastica l’anno. Con #ONEMAKESTHEDIFFERENCE illycaffè conferma il proprio impegno nel perseguire un modello di business sostenibile, capace di determinare vantaggi competitivi per l’impresa, integrando obiettivi di natura sociale e ambientale. Consapevole che la sfida per un mondo più sostenibile si può ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Illycaffè vuole Caffè freddo Mercato nuove strategie di business, prospettive di crescita fenomenale and Opportunita Previsioni 2020-2029 Genova Gay