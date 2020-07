Il bluff dei controlli anti-Covid in Sicilia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Termoscanner soltanto negli aeroporti, nessuna verifica nelle stazioni, l’app della Regione scaricata in un caso su due da chi è giunto nell’isola e niente test per chi approda in auto o in nave. Quello dei controlli anti-Covid-19 in Sicilia sembra proprio un grande bluff. Il bluff dei controlli anti-Covid in Sicilia Repubblica Palermo spiega oggi in un articolo a firma di Antonio Fraschilli che nell’Isola che nell’ultima settimana ha fatto meno test tra tutte le altre regioni d’Italia, l’agenda politica parla solo dei migranti ma non ci sono controlli capillari agli arrivi, negli aeroporti, nei porti e sullo Stretto di Messina. L’unico ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : La sintesi, brutale, è questa: non resta che sperare che le minacce siano un bluff, e che la paura dei contraccolpi… - NicolaPorro : I #grillini promettevano la rivoluzione, sono finiti a un pranzo di gala. @RicoAlessandro ricorda cosa ha combinato… - Hardmark : @SkyTG24 Sala bluff colossale. Gli va bene che di la sono dei cialtroni senza ritegno - vscucci : @mattiafeltri Una concessionaria che con la sua negligenza ha causato una strage ricatta lo Stato con un bluff tota… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: La sintesi, brutale, è questa: non resta che sperare che le minacce siano un bluff, e che la paura dei contraccolpi fi… -

Ultime Notizie dalla rete : bluff dei Il bluff dei controlli anti-Covid in Sicilia next Il bluff anti Covid, controlli al minimo ai turisti in arrivo

In Grecia i turisti che arrivano fanno un test sierologico, a campione se proveniente da regioni con bassi contagi da coronavirus, obbligatorio se si arriva da regioni con alto contagio. Per dodici or ...

Il rinvio delle tasse è un bluff. Il 20 luglio arriva la stangata

L'unica via di uscita a sentire molti commercialisti è una «sanatoria ex post». Già da qualche giorno la categoria si sta lamentando e nelle pagine social sta rimbalzando l'allarme. Intanto per il 20 ...

In Grecia i turisti che arrivano fanno un test sierologico, a campione se proveniente da regioni con bassi contagi da coronavirus, obbligatorio se si arriva da regioni con alto contagio. Per dodici or ...L'unica via di uscita a sentire molti commercialisti è una «sanatoria ex post». Già da qualche giorno la categoria si sta lamentando e nelle pagine social sta rimbalzando l'allarme. Intanto per il 20 ...