Hankook Ventus S1 evo3 SUV: progettato per le prestazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il pneumatico estivo Hankook Ventus S1 evo 3 SUV eleva ulteriormente i limiti prestazionali sia sull’asciutto che sul bagnato, a tutto vantaggio della sicurezza e del piacere di guida. Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Hankook Ventus Hankook Ventus S1, è primo equipaggiamento per Porsche Tycan - Componenti & Tech Agenzia ANSA Hankook Ventus S1, è primo equipaggiamento per Porsche Tycan

I pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 ev sono il primo equipaggiamento per Porsche Tycan. Il modello di pneumatico è stato appositamente sviluppato per le necessità del veicolo elettrico della casa di ...

