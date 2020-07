Gualazzi, piccolo intervento: 'Devo rinunciare a qualche live. Ci rivedremo presto' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'E' con grande dispiacere che, a causa di un piccolo intervento chirurgico, mi vedo costretto a rinunciare ad esibirmi negli appuntamenti già programmati per le prossime settimane: 26 luglio, Salerno; ... Leggi su leggo

«E' con grande dispiacere che, a causa di un piccolo intervento chirurgico, mi vedo costretto a rinunciare ad esibirmi negli appuntamenti già programmati per le prossime settimane: 26 luglio, Salerno; ...Raphael Gualazzi dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, motivo per cui si è visto costretto a rinunciare ad alcune esibizioni live, previste per le prossime settimane in giro per l’Ital ...