Giappone, BoJ lascia tassi invariati (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – La Banca del Giappone (BoJ) ha lasciato invariati i tassi d’interesse. Tagliate, invece le previsioni di crescita del PIL per l’anno fiscale 2020-21, a causa del forte impatto sull’economia della emergenza sanitaria da Covid 19. La BoJ stima una contrazione del PIL tra il 4,5% e il 5,7%. Dopo la decisione della Banca Centrale Giapponese, ventata d’ottimismo sui listini di borsa di Asia e Pacifico con Tokyo che ha guadagnato l’1,56%, Seul lo 0,84% e Sidney l’1,88%, grazie anche al rialzo del greggio sopra i 40 dollari al barile. Leggi su quifinanza

