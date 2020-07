Ghost of Tsushima e il suo brutale combattimento in un nuovo trailer (Di mercoledì 15 luglio 2020) Siamo distanti pochi giorni dal lancio dell'atteso Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Arrivati a questo punto, abbiamo visto molto del gioco, ma mancava uno sguardo ben focalizzato sul combattimento.Ebbene, il nuovo trailer di GOT è dedicato proprio al brutale e sanguinoso sistema di combattimento.Il video è molto breve, ma ci permette di vedere da più vicino gli scontri con le spade e le parti più stealth. Leggi altro... Leggi su eurogamer

