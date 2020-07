Formigoni assolto a Cremona: nessuna corruzione (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è stato assolto ieri sera a Cremona con formula piena («perché il fatto non sussiste») dall'accusa di corruzione per un secondo presunto giro di tangenti nella sanità lombarda. Al centro del procedimento c'era l'acquisto di un acceleratore lineare per le terapie oncologiche, detto «Vero», che per l'accusa sarebbe stato pagato un prezzo superiore a quello di mercato. La sentenza ha accolto la richiesta d'assoluzione che era stata avanzata dalla stessa accusa, rappresentata dal sostituto procuratore, Francesco Messina.È una vicenda che risale al 2011, quando l'ospedale Maggiore di Cremona e l'Istituto dei tumori di Milano avevano comprato per 8 milioni una «Vero» dalla società Hermex ... Leggi su panorama

