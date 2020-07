È morta la ballerina e attrice Galyn Gorg (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 15 luglio è morta a 56 anni l’attrice e ballerina statunitense Galyn Gorg. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Gorg era nata a Los Angeles proprio il 15 luglio del 1964, ed era nota in Italia principalmente per aver partecipato alla trasmissione Fantastico 6 su RaiUno tra il 1985 e il 1986, condotta da Pippo Baudo con Lorella Cuccarini e Beppe Grillo. A dare la notizia della morte è stato il coreografo Steve La Chance, primo ballerino in quell’edizione di Fantastico. Anche Lorella Cuccarini l’ha ricordata sui suoi profili social pubblicando una fotografia di loro due insieme. «Non ci posso ancora credere… Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la ... Leggi su linkiesta

Lucyluciana94 : RT @tvblogit: È morta Galyn Görg, negli anni '80 ballerina per Fantastico e SandraRaimondo Show (FOTO e VIDEO) - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Morta Galyn Gorg, attrice e ballerina di Fantastico 6. Cuccarini: 'Ora danza con gli angeli' - schianoMor2 : RT @Adnkronos: E' morta #GalynGorg, fu attrice e ballerina di #Fantastico6 - NoiNotizie : RT @Adnkronos: E' morta #GalynGorg, fu attrice e ballerina di #Fantastico6 - Adnkronos : E' morta #GalynGorg, fu attrice e ballerina di #Fantastico6 -