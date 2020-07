Coronavirus, l’assurdità del “rischio zero” e il rapporto tra consumo di formaggio ai morti ingarbugliati nelle lenzuola (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il “rischio zero“: è davvero questo l’obiettivo che condiziona il nostro rientro alla normalità? È morale, è sostenibile, è etico, è credibile dal punto di vista scientifico, attendere il “rischio zero” prima che i cittadini possano ricominciare a condurre una vita normale, che le attività economiche riprendano in condizioni di normalità? La corretta valutazione del rischio rimane una grande sfida nel contesto biomedico, oggi così cruciale in politica. Come si arriva a stimarla? E cosa si considera come rischio calcolato o consapevole?“: a questi temi dedica un approfondimento la pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, che ospita interventi di un vasto team di esperti, con la direzione del virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di ... Leggi su meteoweb.eu

Simo07827689 : RT @eperfortuna: Ricordiamo come la pensava #Gori sul come Bergamo doveva comportarsi riguardo alla pandemia: - eperfortuna : Ricordiamo come la pensava #Gori sul come Bergamo doveva comportarsi riguardo alla pandemia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’assurdità Coronavirus, l’assurdità del “rischio zero” e il rapporto tra consumo di formaggio ai m ... Meteo Web