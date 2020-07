Coronavirus, funerale con 200 persone diventa focolaio: già otto positivi (Di mercoledì 15 luglio 2020) funerale all’aperto si trasforma in un focolaio di Coronavirus. Succede a Padova, dove il dipartimento di prevenzione dell’Ulss 6 Euganea ha identificato otto casi positivi al Covid-19 dopo una commemorazione funebre per una persona morta in Camerun. Padova, funerale diventa focolaio: otto positivi L’evento religioso si è celebrato sabato 4 luglio dalla comunità di origine … L'articolo Coronavirus, funerale con 200 persone diventa focolaio: già otto positivi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

