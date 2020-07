Colpo di scena a Uomini e donne: Tina Cipollari dice addio al ruolo di opinionista (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ crisi tra la Cipollari e Vincenzo Ferrara Da alcune settimane si parla di una presunta crisi per la vamp di Uomini e donne. Tina Cipollari potrebbe cambiare sedia e gli indizi sembrano confermare i pettegolezzi. Tutto pronto per il passaggio da opinionista a tronista del Trono Over. Dal lato privato, sembra che tra Tina e Vincenzo Ferrara sia finita, infatti qualcuno parla addirittura di un rapporto ‘rotto’ durante il lockdown. Complice anche la quarantena vista la distanza tra i due, lei a Roma e lui a Firenze. A questo “dettaglio” si è aggiunto anche uno strano post apparso sulla pagina Instagram di Uomini e donne… Vediamo insieme di cosa si tratta. La vamp di ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Johnny Depp, colpo di scena al processo. L’ex assistente rivela: “Amber Heard sociopatica e… Il Fatto Quotidiano Johnny Depp, colpo di scena al processo. L’ex assistente rivela: “Amber Heard sociopatica e machiavellica, era lei quella violenta”

"Temptation Island", falò in arrivo per Ciavy e Valeria

"Era Amber la violenta tra i due". Colpo di scena a Londra nel processo che vede l'attore Johnny Depp fare causa al tabloid inglese The Sun per averlo accusato di essere un "picchiatore di donne". Dur ...