Charlène di Monaco, altro che triste: nel suo habitat naturale la principessa sorride (Di mercoledì 15 luglio 2020) Charlene di Monaco e tutti i protagonisti del Princess Grace Gala Award sfoglia la gallery Serena, rilassata sorridente, alla faccia dell’appellativo “principessa triste“, che le era stato affibbiato in passato. Charlène di Monaco, 42 anni, è apparsa felice e completamente a suo agio immersa nel suo habitat naturale, l’acqua – la principessa è una ex nuotatrice olimpica – mentre insegna a nuotare a un bambino, che la osserva attento ... Leggi su iodonna

