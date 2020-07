Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la tesi dei pm sul sequestro a fini terroristici (Di mercoledì 15 luglio 2020) È stato condannato a 24 anni di reclusione Oussenyou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò un pullman a San Donato Milanese. A bordo c’erano 50 studenti della scuola media “Vailati” di Crema, due insegnanti e un’operatrice scolastica. La Corte d’Assise di Milano ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo anche le “finalità terroristiche” del suo gesto. Solo una settimana fa il pm Luca Poniz aveva chiesto di condannarlo a 24 anni e aveva riformulato uno dei capi di imputazione, ipotizzando che il sequestro del mezzo fosse avvenuto proprio a scopo di “terrorismo”. L'articolo Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è ... Leggi su ilfattoquotidiano

