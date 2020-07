BURRASCA di TEMPORALI in arrivo venerdì. BREAK d’estate nel cuore di luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’anticiclone si defila sempre più ad ovest, lasciando l’Italia in balia di correnti fresche ed instabili da nord. Come se non bastasse, il perno dell’azione ciclonica affonderà dal Mare del Nord in direzione delle Alpi Orientali e dei Balcani, determinando così un peggioramento meteo ancora più evidente. Thunder, lightning and rain during summer storm at night.Siamo così dinanzi ad una crisi della bella stagione, che si farà persino acuta. Non è così raro avere momentanee interruzioni estive in questo periodo, ma l’estate di quest’anno fa fatica a mostrare il suo volto più stabile e caldo. I primi segnali di un progressivo deterioramento meteo si stanno scorgendo già in questa fase centrale della settimana, con contrasti derivanti dal crescente peso d’infiltrazioni ... Leggi su meteogiornale

Le regioni del Sud sono più protette, ma anche qui non manca qualche disturbo d’instabilità e i temporali, pur localizzati, non sono mancati nei giorni scorsi. A ridosso del weekend ci sarà però un ...

