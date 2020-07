Bufale in rosa: tutte le “pseudocure” sulla salute al femminile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dalla forma della pancia della mamma capace di rivelare il sesso del nascituro alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. Queste sono solo alcune delle Bufale al femminile ormai entrate nel pensiero comune, che rischiano di disorientare. Sicuramente tra le donne, le Bufale riguardanti la gravidanza sono le più numerose e diffuse. … L'articolo Bufale in rosa: tutte le “pseudocure” sulla salute al femminile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dalla forma della pancia della mamma capace di rivelare il sesso del nascituro alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. Queste sono solo alcune delle bufale al femminile ormai ent ...

Svelate tutte le bufale sulla gravidanza

Un libro raccoglie il mare di credenze popolari, luoghi comuni e fake news sulla dolce attesa e, in generale, sulla salute della donna. In alcune zone d’Italia si ritiene che la pancia a punta indichi ...

Un libro raccoglie il mare di credenze popolari, luoghi comuni e fake news sulla dolce attesa e, in generale, sulla salute della donna. In alcune zone d'Italia si ritiene che la pancia a punta indichi