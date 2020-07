Benzina, diesel e gpl: tutto fermo sulla rete carburanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) tutto fermo sulla rete carburanti italiana: le compagnie anche oggi non sono intervenute sui prezzi raccomandati e i prezzi praticati sul territorio sono poco mossi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina resta a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,411 e 1,428 euro/litro (no logo 1,393). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,294 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,293 e 1,312 euro/litro (no logo 1,275). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,561 euro/litro (1,560 ieri), con gli impianti ... Leggi su meteoweb.eu

Ovvero un potenziamento dei bonus attuali, secondo logica e non ideologia: tutte le auto Diesel, Benzina, GPL e metano Euro 6 e ovviamente il comparto delle elettrificate. Meglio tardi che mai.

BMW iX3 2020, il nuovo SUV elettrico della Casa dell’Elica

Al fianco della i3 e della i8 presto ci sarà un'altra BMW completamente a zero emissioni: si chiama iX3 e si presenta come il primo Sport Activity Vehicle del brand tedesco Da oggi la gamma BMW si arr ...

