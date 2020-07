Bambini ostaggio in un bus: condannato Ousseynou Sy (Di mercoledì 15 luglio 2020) condannato Ousseynou Sy, il dirottatore del bus che a San Donato Milanese prese in ostaggio diversi Bambini e diede fuoco al mezzo. condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’uomo che a marzo 2019 prese in ostaggio un autobus con a bordo una cinquantina di Bambini, due insegnanti e una bidella. Il drammatico dirottamento … L'articolo Bambini ostaggio in un bus: condannato Ousseynou Sy è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

PRETORIA - Cinque persone sono morte in Sudafrica dopo che uomini armati la notte scorsa hanno preso d'assalto una chiesa pentecostale in un sobborgo di Johannesburg, apparentemente come conseguenza d ...

Sindrome di Stoccolma: che cos'è e quali sono le cause e i sintomi

Quando un ostaggio prova sentimenti positivi nei confronti del proprio rapitore allora si parla della Sindrome di Stoccolma. Ecco che cos'è, quali sono le sue cause e come se ne può uscire. Così recit ...

