Autostrade, raggiunta l'intesa: passo indietro dei Benetton, entra Cdp (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' durato tutta la notte il Consiglio dei ministri che ha portato a un accordo sul dossier Autostrade . Il passo indietro dei Benetton è il passaggio chiave della risoluzione della lunga trattativa, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : 'I #Benetton non gestiranno più le nostre #autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l'abbiamo fatta': c… - Tg3web : Nella notte è stata raggiunta l'intesa su Autostrade tra Governo e Aspi. Prevede l'uscita di Benetton entro un anno… - ninabecks1 : RT @Agenzia_Ansa: #Autostrade, ecco i punti dell'intesa raggiunta all'alba #Aspi @Palazzo_Chigi #ANSA - Agenzia_Ansa : #Autostrade, ecco i punti dell'intesa raggiunta all'alba #Aspi @Palazzo_Chigi #ANSA - EnzaIncostante : RT @Agenzia_Ansa: 'I #Benetton non gestiranno più le nostre #autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l'abbiamo fatta': così il… -

Questo risultato può essere raggiunto i due modi: la vendita tutto e subito del ... Tutto ciò in attesa del ritorno in Borsa di Autostrade (uscita dal listino nel 2003) dopo l’acquisto delle quote in ...L’accordo, non ancora definitivo, tra il governo e Autostrade è stato raggiunto: i Benetton usciranno dal consiglio di amministrazione della società concessionaria. I Benetton usciranno dal consiglio ...