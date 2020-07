Aspi, parenti delle vittime: “Ottima l’estromissione del maggior azionista” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione, sarà estromesso e questo non può che essere di buon auspicio ed un buon inizio”. Così ha commentato la presidente del Comitato parenti vittime del Ponte Morandi Egle Possetti sull’accordo con Aspi. Una prima battaglia vinta, è quella dei parenti delle vittime sul ponte Morandi … L'articolo Aspi, parenti delle vittime: “Ottima l’estromissione del maggior azionista” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

“Prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione, sarà estromesso e questo non può che essere di buon auspicio ed un buon inizio”. Così ha commentato la presidente d ..."Oggi è una giornata molto importante per l'Italia, gli italiani e soprattutto per i parenti delle vittime" del crollo del ponte Morandi. "Oggi, grazie all'azione del governo, abbiamo estromesso Benet ...