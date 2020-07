Anche le escort costrette ad abbassare i prezzi per la crisi: “I clienti possono spendere meno”. Aumenti solo ad Isernia, i dati per provincia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel post lockdown le escort abbassano i prezzi quasi in tutta Italia. Lo rileva escort Advisor, il sito di recensioni di escort in Europa con oltre 2 milioni e 300 mila utenti mensili solo in Italia, che ha verificato questa tendenza con i dati raccolti attraverso le recensioni degli utenti che confermano o smentiscono le tariffe dichiarate dalle escort nei loro annunci. È stato analizzato come sono cambiati negli ultimi tre mesi i prezzi delle escort per provincia secondo le recensioni degli utenti di escort Advisor. “Nella maggior parte delle province italiane, infatti, le tariffe delle professioniste del sesso hanno subito delle oscillazioni”, fa sapere escort ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Crisi post lockdown anche le escort abbassano i prezzi: I clienti possono spendere meno. I dati per provincia -… - EscortsWorldof : - escort_vlenne : - Brasnowich : @Neena_782 Ma su Morena sex non c'erano le escort? Certa anche Escort Forum - dacciRobinHood : @dorinileonardo per non dire a parole via libere anche alle escort? sà com'è: loro la chiamano privacy -