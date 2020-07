Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume (Di martedì 14 luglio 2020) Pochi giorni fa un Venditore di fazzoletti nigeriano ha sventato un furto al negozio Obi di Arezzo: ora la stessa catena commerciale ha deciso di assumerlo come dipendente. “Obi Italia - sottolinea una nota aziendale - ha deciso di assumere Iboyi Godsent presso il suo punto vendita di Arezzo dopo che lo stesso, due settimane fa, ha sventato un furto al negozio facendo perdere la refurtiva al ladro, poi arrestato dalla polizia”. “Si è trattato - prosegue l’azienda - di un gesto di grande responsabilità che gli è valso anche il riconoscimento da parte del questore di Arezzo. Obi è lieta di poter ufficializzare l’ingresso nel proprio team di lavoro di Iboyi Godsent ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume - royfraroy : RT @HuffPostItalia: Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume - francirisso : RT @HuffPostItalia: Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume - HuffPostItalia : Venditore di fazzoletti sventa un furto, l'azienda lo assume -