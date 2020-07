Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 07:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale martedì 14 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio i Benetton fuori dalla gestione di autostrade questo l’obiettivo principale di Conte che oggi farà la sua informativa sui dossier astin Consiglio dei Ministri in caso di revoca della concessione abbiamo le assicura il premier riceve la sponda del PD e di Di Maio massima fiducia nelle sue parole primo ministro di Movimento 5 Stelle Italia viva dice Invece no A slogan populisti oggi c’è anche il consiglio di amministratore straordinario di Atlantia attesa oggi in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza di nuovo dpcm che proroga al 31 luglio le misure anti coronavirus torno intanto a calare in Italia e contagi 169 in un giorno 13 decessi da oggi in Lombardia obbligo di mascherina all’aperto solo se manca la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: raggiunti i 13 milioni di casi nel mondo Fanpage.it Autostrade: Conte contro i Benetton. Aspi: 'Con revoca rischio default per 19 miliardi'

Resta altissimo il livello della polemica politica sull'ipotesi di revoca della concessione ad Aspi. Una mossa che avrebbe un 'effetto default' da 19 miliardi di euro sulle aziende: 10 di debiti che l ...

L’Inter tornata al secondo posto evidenzia i limiti della Serie A

Ripensare alla tanta, troppa Inter a corto di idee e qualità vista da dicembre in poi e ritrovarla adesso seconda in classifica non depone certo a favore della competitività della Serie A. Guai a stup ...

