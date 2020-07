Trolley in cabina, verso il via libera sugli aerei. Slittano le riaperture delle discoteche al chiuso e le sagre (Di martedì 14 luglio 2020) Dal 15 luglio si potrà tornare a imbarcarsi sugli aerei con il bagaglio a mano. Con il nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio) che entrerà in vigore a mezzanotte, cadrà il divieto imposto lo scorso 26 giugno che non permetteva ai passeggeri di sistemare i propri effetti personali sulle cappelliere dei velivoli, ma solo sui posti sotto i sedili. Lo rivela il Corriere della Sera aggiungendo che anche per i treni è previsto un allentamento delle restrizioni. Sarà possibile, infatti, mantenere la distanza minore a un metro se le poltrone si trovano su una linea verticale e se il mezzo su cui si viaggia prevede un sistema di aerazione “rinnovata”. Per il resto, dal prossimo Dcpm non ci si possono aspettare tante altre novità. discoteche al ... Leggi su ilfattoquotidiano

