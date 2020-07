Travaglio volgare con la Chirico, lei replica a modo suo. E nella lite irrompe l’immancabile Lucarelli (video) (Di martedì 14 luglio 2020) Marco Travaglio, giorni fa, ha dedicato le prime righe del suo editoriale al libro di Annalisa Chirico. La tesi della giornalista è che ci vorrebbe la triade Salvini-Draghi-Renzi. Ipotesi che fa inorridire il tutor dei Cinquestelle Travaglio il quale commenta così: “Ci vorrebbero poi tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre”. Non proprio un commento elegante, anzi assai allusivo, proprio come il famoso titolo di Feltri rivolto a Virginia Raggi: “La patata bollente”. Ma come spesso avviene quando ad essere colpita non è una donna di sinistra nessuno ha detto nulla. Il video di risposta di Annalisa Chirico Finché l’interessata non ha replicato, con un video sul blog di Nicola Porro. Per la ... Leggi su secoloditalia

