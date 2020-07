The Resident 2, quante puntate sono, durata e quando finisce (Di martedì 14 luglio 2020) The Resident 2, quante puntate sono, durata e quando finisce THE Resident 2 quante puntate – Torna l’appuntamento con The Resident su Rai 1. Il medical drama, ideato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, ha ottenuto molto successo sia oltreoceano che in Italia, motivo per cui la Rai ha deciso di mandare in onda anche la seconda stagione. Intanto, la terza è stata già rinnovata negli Stati Uniti ed è andata in onda anche in Italia sul canale di Fox Life. La seconda stagione quindi ci riporterà al Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta nella vita di medici ed infermiere che popolano la struttura, alle prese con i problemi lavorativi e anche ... Leggi su tpi

luisa_pacelli : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - UnDueTreBlog : The Resident 2 – Prima puntata di martedì 14 luglio 2020 – Anticipazioni e trama. - Marti490 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - AnonymeRai : ? #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno -