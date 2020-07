The Old Guard – Recensione (Di martedì 14 luglio 2020) Si può vivere per sempre e allo stesso tempo non tenere più alla propria vita? Per due ore The Old Guard, nuovo film d’azione disponibile su Netflix, si fa questa domanda attraverso le storie dei diversi protagonisti. La pellicola, diretta da Gina Prince-Bythewood, è l’adattamento di una graphic novel ideata da Greg Rucka. Il film si rifà sicuramente al modello di Highlander del 1986, prendendone però le distanze. Si cerca di riportare all’attenzione del pubblico il tema dell’ immortalità all’ interno di un buon racconto condito da fantasy ed action. The Old Guard: Trama Andromaca, è una guerriera immortale, che guida un gruppo di mercenari formato da Booker, Nicky e Joe, anche loro secolari immortali in grado di guarire da qualsiasi ferita. Vivono nell’ ombra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

