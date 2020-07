Suicidio in diretta Facebook: 'Mi impicco'. Connessi in 400, nessuno riesce a fermarlo (Di martedì 14 luglio 2020) Era in diretta Facebook quando ha annunciato che si sarebbe tolto la vita e si è poi suicidato . Jonathan Bailey, attivista per la salute mentale di 50 anni, conosciuto come Baz o Bazza in rete, è ... Leggi su leggo

