Sport | Ricca | “Sottrarre l’uso delle palestre scolastiche alle federazioni può essere un problema”

Regione Piemonte, CONI Piemonte e CIP Piemonte inviano una lettera ai Comuni, agli assessorati allo Sport comunali e ai presidenti di province e al sindaco della Città Metropolitana per chiedere di non usare le palestre delle scuole come aule scolastiche ma di individuare soluzioni alternative che non gravino sullo Sport delle federazioni e sugli studenti che dovrebbero rinunciare all'educazione fisica. Nella lettera si ricorda inoltre che, in Piemonte, sono stati stanziati circa 4,35 mln di euro con un bando per la pandemia attualmente in fase istruttoria, oltre a due bandi previsti per impiantistica e promozione Sportiva per un ammontare di altri 3,2 mln di euro. Il Coni Regionale ha già stanziato l'importo di 550.000,00

Ultime Notizie dalla rete : Sport Ricca Sport di contatto: Cirio e Ricca chiedono il via libera in tempi brevi http://gazzettadalba.it/ ACI Rally Italia Talent: si riparte con la Suzuki Swift Hybrid

A Pergusa riprende la selezione dei giovani rallisti che si cimentano a bordo della piccola R1 di Hamamatsu, che da quest'anno sarà anche ibrida. Aci Rally Italia Talent, la manifestazione che dal 201 ...

Testo unico per lo sport: con la riforma di Spadafora, Binaghi non potrebbe ricandidarsi

La notizia fa il giro del mondo dello sport da diversi giorni: il Ministro Vincenzo Spadafora vorrebbe mettere un tetto di tre mandati per la presidenza delle varie federazioni sportive (e a due quell ...

