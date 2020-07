Sky, Nosotti: "Il Bologna prende sempre gol! Napoli? Ecco dove bisogna migliorare" (Di martedì 14 luglio 2020) Il giornalista Sky Massimo Nosotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Bologna, prossimo avversario del Napoli; "Il Bologna, col Parma, ha giocato bene. Leggi su tuttonapoli

Il giornalista Sky Massimo Nosotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Bologna, prossimo avversario del Napoli Il giornalista Sky Massimo Nosotti è intervenuto ai microfoni ...Il Parma sfida il Bologna nello scontro valido per la 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su Sky Sport o DAZN. Non è sicurame ...