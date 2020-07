Si perdono durante escursione: salve 2 donne e 2 bimbe a Subiaco (Di martedì 14 luglio 2020) Si erano perse durante un’escursione e a ritrovarle sono stati i vigili del fuoco di Subiaco. Si tratta di una mamma con 2 bambine e un’altra donna, recuperate nel tardo pomeriggio dopo ricerche attivate in seguito a una una segnalazione pervenuta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Roma. Si è operato con il supporto del nucleo TAS (topografia applicata al soccorso). Le quattro persone, in buona salute, sono state guidate e supportate attraverso tale tecnologia in zona sicura dove ad attenderle erano presenti personale dei vigili del fuoco e carabinieri.L'articolo Si perdono durante escursione: salve 2 donne e 2 bimbe a Subiaco Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

