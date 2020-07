Rissa in Juve Stabia-Entella, Daspo di un anno per un 29enne (Di martedì 14 luglio 2020) Daspo di un anno per un 29enne che in occasione del match tra Juve Stabia e Virtus Entella, gara valida per il campionato di Serie B, durante una lite tra due calciatori ha colpito con un pugno al volto un giocatore e ha spintonato un dirigente di polizia. Si conclude così la triste vicenda accaduta al Menti di Castellammare di Stabia con il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche della durata di 12 mesi emesso dal questore di Napoli Alessandro Giuliano. Leggi su sportface

