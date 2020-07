Resident Evil 3 Remake giocabile nei panni di Milla Jovovich grazie a una nuova mod (Di martedì 14 luglio 2020) Fan di Resident Evil a rapporto! Ecco qualcosa di veramente interessante per voi!Il modder Darknessvaltier ha pubblicato una nuova mod che vi permetterà di giocare nei panni del personaggio di Milla Jovovich, Alice dei film di Resident Evil, in Resident Evil 3 Remake.Secondo il modder, il modello 3D di Milla Jovovich si basa sul lavoro di RHender Art. Questa mod richiede anche il Mod Manager di Fluffyquack, altrimenti non sarete in grado di usarla.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Fan di Resident Evil a rapporto! Ecco qualcosa di veramente interessante per voi! Il modder Darknessvaltier ha pubblicato una nuova mod che vi permetterà di giocare nei panni del personaggio di Milla ...

