Polonia – Prima visita estera per Duda sarà in Italia e in Vaticano (Di martedì 14 luglio 2020) E’ molto probabile che la Prima visita all’estero del presidente polacco Andrzej Duda dopo la sua rielezione avvenga in Italia e in Vaticano. Lo ha detto il capo di gabinetto presidenziale, Krzysztof Szczerski, intervistato stamane dall’emittente “Polskie Radio“. Già durante il primo dibattito presidenziale. “il presidente aveva risposto che la sua Prima visita dopo la … Leggi su periodicodaily

