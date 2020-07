Pierluigi Diaco attacca, ancora una volta, una sua ospite, a Corinne Clery “Sei bugiarda” e questa volta il web non glielo perdona (Di martedì 14 luglio 2020) Pierluigi Diaco padrone di casa a “Io e te” trasmissione televisiva firmata Rai, questa volta è davvero al centro della bufera. Negli ultimi mesi, infatti, non si fa altro che parlare di lui e del suo modo di trattare i suoi ospiti e i suoi collaboratori. In questi mesi, nonostante la trasmissione sia molto seguita e piace, Diaco è stato tanto criticato. Diaco e il suo modo di trattare ospiti, come attacca Corinne Clery Pierluigi Diaco, dicevamo che negli ultimi tempi ha avuto modo di essere così diretto da sembrare un po’ duro con i suoi ospiti. Ne sanno qualcosa Jo Squillo o anche una signora che ha avuto una rispostaccia solo per ... Leggi su baritalianews

