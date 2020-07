Nettuno: isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti per il centro. Ecco come sarà l’estate ‘post’ Covid (Di martedì 14 luglio 2020) isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti con il centro cittadino. Nettuno è pronta alla sfida post emergenza Covid ed ad affrontare la stagione turistica venendo incontro alle esigenze di cittadini, visitatori ed operatori economici. Con questi ultimi nei mesi scorsi sono stati delineati i punti cardini su cui costruire la fase2 e la fase3 dopo il lockdown. Nettuno: come sarà l’estate ‘post’ Covid-19 «Abbiamo ascoltato le loro esigenze attraverso dei tavoli tematici coordinati da Gianni Isaia – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – in questa fase di ripartenza puntiamo tutto sulla sicurezza, base per un vero e proprio rilancio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

