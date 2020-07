‘Ndrangheta: puntavano ad utilizzare i fondi per il Covid, arrestate 8 persone (Di martedì 14 luglio 2020) Il nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano è riuscito ad incastrare 8 persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il clan ha tentato di beneficiare anche dei fondi emergenziali stanziati per il Covid-19. Le indagini, condotte della Gdf di Milano sulle infiltrazioni della mafia calabrese nell’economia, come sottolinea il procuratore … L'articolo ‘Ndrangheta: puntavano ad utilizzare i fondi per il Covid, arrestate 8 persone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

