Milan, Pioli: "Con il Parma punti importanti, vogliamo l'Europa. Donnarumma? Nessun errore" (Di martedì 14 luglio 2020) Reduce dal pareggio di Napoli per il Milan è già vigilia di campionato. I rossoneri, domani, saranno impegnati a San Siro con il Parma di D'Aversa per proseguire la rincorsa all'Europa League. Queste le parole del tecnico Milanista Stefano Pioli in conferenza stampa Soccer Serie A, SSC Napoli v Milan Il rischio è di sottovalutare il calendario? "Sono i punti che fanno la differenza alla fine, non contro chi. Dobbiamo aggiungere punti importanti alla classifica se vogliamo tornare in Europa.... Leggi su 90min

