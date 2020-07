Luce dei Tuoi Occhi: Anna Valle e Giuseppe Zeno in un thriller per Canale 5 (Di martedì 14 luglio 2020) Anna Valle e Giuseppe Zeno Primo ciak per una nuova fiction Mediaset. Sono partite oggi le riprese di Luce dei Tuoi Occhi, un inedito thriller melò – ambientato a Vicenza in un’accademia di danza – con cui Canale5 tenta di rilanciare (per l’ennesima volta) il comparto fiction. Saranno Anna Valle e Giuseppe Zeno, volti ormai ‘in pianta stabile’ nelle serie televisive Rai, a vestire i panni dei protagonisti. “Al centro di Luce dei Tuoi Occhi c’è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle ... Leggi su davidemaggio

