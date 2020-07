Lecce-Fiorentina, Iachini: “C’è qualche acciacco, questo è un campionato stranissimo” (Di martedì 14 luglio 2020) Il commento di Beppe Iachini.Domani sera sul campo del Via del Mare andrà in scena la sfida tra la Fiorentina e il Lecce, che si affronteranno in occasione della trentatreesima giornata di Serie A: una gara che sarà fondamentale per la lotta salvezza vista la posizione in classifica dei due club.Alla vigilia del match il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola per analizzare alcune dinamiche della sfida:"Stiamo verificando i recuperi, quando si gioca ogni 3 giorni la fatica c'è qualche acciacco è da mettere in conto. Abbiamo un allenamento domani per verificare e fare il punto, solo a quel punto avremo un quadro più preciso. Il ... Leggi su mediagol

