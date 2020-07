Le mani della 'Ndrangheta sui fondi Covid: maxi retata in tutta Italia (Di martedì 14 luglio 2020) Contributi a fondo perduto ottenuti grazie a false attestazioni dei volumi d'affari: la Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo otto arresti, 4 in carcere e 4 ai domiciliari, e misure cautelari su ... Leggi su today

Agente_Lisa : Questa volta è toccato a un barbagianni finire tra le mani premurose dei poliziotti della Ferroviaria che lo hanno… - GrimoldiPaolo : Dal consolato della #Turchia a #Milano. Giù le mani da #SantaSofia! Stop al fanatismo islamico! #Lega #Milano… - repubblica : Le mani della 'ndrangheta sui fondi per l'emergenza Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di contributi [di SAN… - mra_amico : RT @LucianoBarraCar: Noi avevamo un ministro del bilancio e della programmazione economica che poneva una linea coerente in cui doveva muov… - fiordisale : RT @Omantini: Le mani della 'ndrangheta sui fondi per l'emergenza Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di co… -