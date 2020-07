Kjaer-Milan, domani la scadenza per il riscatto (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo quanto scritto da Gazzetta.it , i l club rossonero sta trattando con il Siviglia per ottenere uno sconto rispetto ai 3,5 milioni pattuiti a gennaio . Non rimane che attendere per capire cosa ... Leggi su milanlive

AntoVitiello : Cinque giorni alla scadenza del diritto di riscatto con il Siviglia che permetterebbe al #Milan di acquistare… - AntoVitiello : Verso Napoli-Milan Formazione provata oggi a Milanello Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Benn… - MilanLiveIT : Kjaer-Milan, domani la scadenza per il riscatto #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan #ForzaMilan - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Da Simon a Jørn, è il momento dei #Kjaer: il rossonero 'vede' il riscatto, il padre trionfa in patria - NanniNOVI : @PianiMino Milan, 46 milioni di plusvalenza con le cessioni di Cutrone e Suso. KJAER a parte avere fatto quasi 50 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Kjaer Milan Da Simon a Jørn, è il momento dei Kjaer: il rossonero "vede" il riscatto, il padre trionfa in patria La Gazzetta dello Sport Kjaer-Milan, domani la scadenza per il riscatto

Il Milan nelle prossime ore deve decidere se accelerare per l’acquisto di Simon Kjaer oppure restituire il centrale danese al Siviglia a fine prestito. Simon Kjaer (foto acmilan.com) Rimane da chiarir ...

Consigli Fantacalcio, 5 attaccanti da non schierare nella 33ª giornata

Se da un lato ci sono gli attaccanti di prima e seconda fascia, quelli da schierare a occhi chiusi perché in forma e/o favoriti da un calendario almeno sulla carta abbordabile, dall'altro c'è chi può ...

Il Milan nelle prossime ore deve decidere se accelerare per l’acquisto di Simon Kjaer oppure restituire il centrale danese al Siviglia a fine prestito. Simon Kjaer (foto acmilan.com) Rimane da chiarir ...Se da un lato ci sono gli attaccanti di prima e seconda fascia, quelli da schierare a occhi chiusi perché in forma e/o favoriti da un calendario almeno sulla carta abbordabile, dall'altro c'è chi può ...