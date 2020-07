Inter, Bastoni: «Conte mi ha dato tantissimo» (Di martedì 14 luglio 2020) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della sua stagione in nerazzurro Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, in una Intervista a Sky Sport ha parlato della sua stagione in nerazzurro che lo sta vedendo spesso protagonista da titolare. Conte – «Sicuramente Conte mi ha dato tantissimo, non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di far esordire un 20enne all’Inter come ha fatto lui. Il nostro è un processo di crescita che stiamo facendo insieme, dobbiamo continuare tutti uniti sulla stessa strada». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

