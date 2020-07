Incendio in un centro rifiuti di Barletta: a fuoco mezzi e bidoni (Di martedì 14 luglio 2020) Barletta - Un Incendio di vaste proporzioni in un centro rifiuti di Barletta ha distrutto due mezzi della municipalizzata che si occupa dei servizi ambientali, diverse campane per la raccolta del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

