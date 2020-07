Incendio a Settimo Milanese, Codacons: “Alta colonna di fumo, pericolo per la salute e allarme inquinamento” (Di martedì 14 luglio 2020) “Ieri verso le ore 16 è scoppiato un Incendio in zona Figino a Settimo Milanese, precisamente, in via Novara, dove si alzata un’alta colonna di fumo nero“: lo spiega in una nota il Codacons. “Nella segnalazione lanciata al 112 si parla di due camper coinvolti nel rogo, ma a bruciare sono stati solo stralci d’erba, immondizia ed erbacce. Sul posto sono accorse due autopompe dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme.Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti.” “Necessari accertamenti sulle cause che hanno determinato il divamaparsi del rogo. Simili episodi sono in grado di arrecare grossi danni all’ambiente e ai cittadini,” commenta il Presidente de Codacons Marco ... Leggi su meteoweb.eu

oslaz : Albano, incendio a Roncigliano: la discarica infiamma gli animi dei candidati. Orciuoli: “Fu il Pd ad autorizzare i… - gpcirronis : I vigili del fuoco di #Cagliari, a fine mattinata, hanno spento l’incendio di un capannone dismesso nella zona indu… - vivere_sardegna : Incendio nella zona industriale di Settimo San Pietro: in fiamme un capannone dismesso - cagliaripad : Incendio nella zona industriale di Settimo San Pietro: in fiamme un capannone dismesso -