Gli smartphone che emettono meno radiazioni: la lista completa (Di martedì 14 luglio 2020) Quali sono gli gli smartphone che emettono meno radiazioni? L’Ufficio federale tedesco per la radioprotezione (Bundesamt für Strahlenschutz) possiede un elenco completo degli smartphone in commercio sul territorio tedesco, comprendente sia vecchi che nuovi modelli, ed il relativo livello di radiazioni che emettono quando vengono utilizzati per effettuare una chiamata. Gli smartphone consigliati con meno radiazioni Secondo la griglia, gli smartphone che hanno il livello minore di radiazioni sono il Samsung Galaxy Note8 e lo ZTE Axon Elite, con un tasso di assorbimento specifico di 0,17 watt per chilogrammo. Il brand Samsung può vantare ben 8 dispositivi ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Gli smartphone che emettono meno radiazioni: la lista completa - CeotechI : RT @CeotechI: Il brand nato dal gigante Xiaomi ha recentemente presentato il POCO F2 Pro, uno smartphone per gli appassionati... - #xiaomi… - Sunny77 : #Pegnitz,#Baviera. Esce dall'#auto,gli sportelli si chiudono con #bimba e chiavi dentro. 30 persone filmano la scen… - magarirossa : RT @HuertDeAuteuil: Ho scoperto su TikTok che i bambini di oggi non fanno il gesto del telefono come in foto 1 ma come in foto 2 (non ho tr… - QuotidianPost : Gli smartphone che emettono più radiazioni: la lista aggiornata e completa -

Ultime Notizie dalla rete : Gli smartphone Quali sono gli SMARTPHONE IDEALI per le tue VACANZE? Evosmart Roma, il declino del centro storico e gli interrogativi sul suo futuro

Il vaso di Pandora aperto dal Covid non finisce più di colpire. Dati formidabili, uniti all’esperienza di ciascuno, ci mostrano una realtà fino a pochi mesi fa inimmaginabile: il declino del centro st ...

DIRETTA/ Trapani Benevento (risultato finale 2-0) DAZN: Coulibaly raddoppia!

La diretta tv di Trapani Benevento non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio ch ...

Il vaso di Pandora aperto dal Covid non finisce più di colpire. Dati formidabili, uniti all’esperienza di ciascuno, ci mostrano una realtà fino a pochi mesi fa inimmaginabile: il declino del centro st ...La diretta tv di Trapani Benevento non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio ch ...