Farmacista di Arzignano denuncia 3 immigrati per furto sui social, ma è tutto comprato regolarmente (Di martedì 14 luglio 2020) Quando una bufala si mescola ad una notizia vera, si crea un mix davvero curioso, come quello che questo martedì ci arriva direttamente da Arzignano, paesino nei pressi di Vicenza. tutto nasce da uno sceriffo improvvisato, un Farmacista che a detta di Selvaggia Lucarelli, su Facebook, ha chiare simpatie sovraniste, e che nei giorni scorsi ha pensato di complicare la vita a tre ragazzi di origini chiaramente non italiane. Una vicenda che, collegata a quella di Jole Santelli da noi riportata poco fa, spiega bene il clima che si respira nel nostro Paese. Dal Veneto alla Calabria. La gaffe del Farmacista di Arzignano verso 3 immigrati del posto Da dove nasce la gaffe del Farmacista di Arzignano? Tralasciando il suo passato, fatto di post ... Leggi su bufale

Maurizio è un erborista di Arzignano, in provincia di Vicenza. Uno che vorrebbe coniare la moneta veneta e vende mascherine da lui create con il simbolo della repubblica veneta, per intenderci. Un pai ...

