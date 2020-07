Darren Criss e il commovente messaggio per Naya Rivera: “Angelo selvaggio e bellissimo” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo Lea Michele un altro dei protagonisti di Glee ha voluto ricordare pubblicamente Naya Rivera. Darren Criss su Instagram e Twitter ha pubblicato un bellissimo messaggio per la sua amica e collega. “Lei era coraggiosa. Era scandalosa. Ma soprattutto era MOLTO divertente. ⁣⁣Naya mi ha fatto ridere come nessun altro sul set di Glee. L’ho sempre detto mentre lavoravamo insieme e lo dico ancora oggi. Il suo senso dell’umorismo giocoso e pungente non ha mai smesso di farmi sorridere. Ha giocato secondo le sue regole ed era in una classe a parte. Ero incantato da lei e dal suo atteggiamento. Inoltre ho sempre amato la sua voce e mi sono goduto tutte le volte che ho potuto ascoltarla cantare. Penso che avesse più talento di quanto avremmo mai potuto ... Leggi su bitchyf

